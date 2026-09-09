Con Amaala che ha appena iniziato a ricevere ospiti, l’Arabia Saudita scommette già sulla prossima destinazione. Pochi giorni fa, infatti, il fondo Pif – Public Investment Fund (quello che, per conto del governo saudita, finanzia lo sviluppo turistico e infrastrutturale della Vision 2030) ha annunciato la nascita di una nuova società, la Gulf Coast Development Company, con lo scopo creare una destinazione turistica e residenziale integrata sulla costa di Al-Khafji, affacciata sul Golfo.

La nuova società, fanno sapere dal fondo con un comunicato alla stampa, svilupperà il progetto in partnership con il settore privato e con investitori locali e regionali, “rispondendo alla domanda in rapida crescita di strutture ricettive e offerte turistiche nella parte settentrionale della provincia orientale dell'Arabia Saudita”.

I numeri del progetto

Il progetto si estenderà su circa 20 km quadrati e comprenderà un fronte costiero di 10 km lungo il Golfo. La posizione strategica del Governatorato di Al-Khafji, quasi al confine con il Kuwait, offre un accesso agevole a residenti e visitatori provenienti dall'Arabia Saudita, dal Kuwait e da altri Stati arabi del Golfo.

il fondo Pif sta investendo in progetti immobiliari in partnership con il settore privato per promuovere lo sviluppo urbano dell’area e modernizzare gli spazi abitativi. Una volta completata, la destinazione comprenderà otto quartieri residenziali con oltre 16mila unità abitative, circa 1.400 camere d'hotel e una gamma completa di strutture pubbliche, commerciali, turistiche ed educative, oltre a marine dedicate alle imbarcazioni.

Lo sviluppo si articolerà in tre fasi. La prima fase, il cui completamento è previsto nel 2030, realizzerà tre quartieri e getterà le basi per una comunità turistica e residenziale integrata.