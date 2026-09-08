Ávoris salva Iberojet: iniettati 12 milioni di euro

Nuovo aiuto di Ávoris per Iberojet. La compagnia sta attraversando un periodo di difficoltà legato a una serie di guasti che nel 2025 l’ha costretta a lasciare a terra 3 aeromobili wide body su 7.

Secondo quanto riportato da preferente.com Ávoris è intervenuta con un totale di 12 milioni di euro il 31 dicembre scorso con un prestito partecipativo. Si tratta della terza volta che il gruppo contribuisce finanziariamente alla compagnia aerea, il cui debito partecipativo con la società madre ammonta ora a 84,16 milioni di euro. I prestiti si vanno a sommare a quelli ricevuti dopo il periodo Covid.

La compagnia aerea ha chiuso il 2025 con perdite per 8,5 milioni di euro e un patrimonio netto negativo di 73,25 milioni di euro. I guasti dello scorso anno hanno comportato costi aggiuntivi per 18 milioni di euro.