Aeromexico conferma la nuova rotta Città del Messico – Milano

Aeromexico conferma il lancio della nuova rotta diretta tra Città del Messico (MEX) e Milano (MXP), a partire dal 28 marzo 2027. Con quattro frequenze settimanali, Milano diventerà la seconda destinazione italiana servita da Aeromexico, affiancando il collegamento già operativo con Roma. Complessivamente, le due rotte offriranno dieci voli diretti settimanali tra Città del Messico e l’Italia.

Il piano operativo prevede partenza serale da Città del Messico il martedì, giovedi, sabato e domenica, e partenze serali da Milano il lunedì, mercoledi, venerdi e domenica.

Con questa aggiunta, fa sapere il vettore, nel 2027 Aeromexico disporrà della rete di collegamenti verso l’Europa più estesa della sua storia, con oltre 75 voli settimanali durante la stagione estiva. Inoltre, grazie all’alleanza SkyTeam, la nuova rotta offrirà ai passeggeri una maggiore flessibilità e connessioni più comode verso altre destinazioni in Europa, Africa, Medio Oriente e Asia.