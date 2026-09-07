Sarà Düsseldorf la new entry degli aeroporti europei per i collegamenti sugli Stati Uniti di La Compagnie. Si tratterà di un nuovo volo diretto sul Newark Liberty International Airport di New York che prenderà il via a partire dalla primavera del 2027.
Con una frequenza fino a cinque voli settimanali, la nuova rotta collegherà New York con Düsseldorf e la regione Reno-Ruhr, uno dei più importanti centri economici d'Europa, offrendo una nuova opzione premium per i viaggi transatlantici sia d'affari che leisure.
“Düsseldorf rappresenta un naturale passo avanti nel percorso di sviluppo di La Compagnie – spiega il ceo Christian Vernet -. Nel cuore di una delle regioni economiche più dinamiche d'Europa, caratterizzata dalla presenza di importanti realtà internazionali e da consolidati legami con gli Stati Uniti, il Nord Reno-Westfalia si presta particolarmente bene al nostro esclusivo modello di compagnia aerea interamente business class”.
La rotta tra New York e Düsseldorf continuerà ad offrire l'esperienza di La Compagnie, dall'accesso al lounge alla partenza. L'espansione del network di La Compagnie sarà sostenuta dall'arrivo previsto di un terzo Airbus A321neo LR nel 2027, seguito da un quarto Airbus A321neo XLR nel 2028.
Remo Vangelista