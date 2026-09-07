United Airlines riprende i voli su Tel Aviv ma non su Dubai

Questa settimana United Airlines ha confermato la ripresa di due voli giornalieri dall'aeroporto internazionale di Newark Liberty (EWR) a Tel Aviv a partire dall'8 settembre, serviti da Boeing 787. UA prevede che l'Aeroporto Internazionale di Chicago O'Hare (ORD) e l'Aeroporto Internazionale di Washington Dulles (IAD) seguiranno quest'inverno con la ripresa della rotta su Tel Aviv.

La situazione dell'Aeroporto Internazionale di Dubai (DXB) appare ancora ben diversa e tutt’ora instabile: United e molti vettori internazionali hanno, infatti, posticipato le date di ripresa dei voli per Dubai alla seconda metà di quest'anno. La situazione dipende da come vengono gestite le rotte di volo e Simple Flying riporta che si prevede di riprendere effettivamente la rotta solo da marzo 2027.