Sarò operativo dal 29 maggio 2027 tre volte alla settimana il nuovo collegamento stagionale di United Airlines tra Milano Malpensa e Washington Dulles. United sarà l’unica compagnia aerea a offrire un volo diretto tra Milano e l’area di Washington D.C grazie al quale, come spiega Walter Cianciusi, country sales manager Italy di United Airlines, la compagnia aerea “opererà 24 frequenze settimanali tra l’Italia e Washington Dulles, più di qualsiasi altro vettore”.

Il nuovo servizio da Milano Malpensa a Washington Dulles si aggiungerà all’attuale offerta di United dall’Italia verso gli Stati Uniti, che comprende il collegamento giornaliero operativo tutto l’anno da Milano Malpensa a Newark/New York, i voli da Milano a Chicago O’Hare, i collegamenti stagionali da Roma a Denver e San Francisco e da Napoli, Venezia, Palermo e Bari a Newark/New York. A partire da maggio 2027 si aggiungeranno, inoltre, i nuovi servizi da Olbia e Catania a Newark/New York.

United opererà fino a 16 voli diretti giornalieri dall’Italia verso gli Stati Uniti, collegando direttamente otto destinazioni italiane con gli Usa, più di qualsiasi altra compagnia aerea.

“L’annuncio del nuovo collegamento diretto tra Milano Malpensa e Washington Dulles rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della connettività intercontinentale dello scalo, con l’aggiunta della settima destinazione servita direttamente negli Stati Uniti - sottolinea Aldo Schmid, head of Aviation Business Development di Sea Milan Airports -. United torna a operare su questa rotta dopo oltre 24 anni, ripristinando il collegamento con la capitale federale degli Stati Uniti e uno dei principali hub della compagnia: da Dulles i passeggeri possono raggiungere oltre 110 destinazioni nelle Americhe, di cui quasi 90 negli Stati Uniti”.

Tutti i nuovi voli sono soggetti all’approvazione delle autorità competenti e sono disponibili per la vendita da oggi sul sito United.com e sull’app United.