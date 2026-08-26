United lancia la sfida e mette a punto la più grande programmazione transatlantica di sempre, giocando una nuova carta anche sull’Italia. Non si arresta la battaglia tra i vettori Usa per conquistare spazi nel Vecchio Continente, che sembra sempre più appetibile per le compagnie statunitensi sia in ottica outgoing sia incoming dai Paesi europei.

United ha infatti annunciato la più grande espansione della rete internazionale dei vettori Usa con 10 nuove città internazionali e tre nuove rotte in Europa e in Asia, e ha debuttato con il nuovo aereo della sua flotta, il 'Born to Explore' A321XLR, in un evento all'aeroporto internazionale di Newark Liberty.

Novità in Italia

Per la nostra Penisola arriveranno i collegamenti su Olbia e Catania, novità che arrivano sull’onda di un’espansione che tocca sempre di più le isole maggiori italiane. “Il modo creativo e strategico in cui abbiamo ampliato la nostra rete internazionale dalla pandemia ha fatto la differenza – evidenzia il ceo Scott Kirby -, non solo per i nostri clienti e dipendenti, ma anche come un modo per differenziare United e costruire un marchio focalizzato sui clienti. Offriamo il maggior numero di voli attraverso l'Atlantico e il Pacifico e Newark è la migliore porta Atlantica del paese”.

Altri ampliamenti

“Oltre le 10 nuove città – aggiunge Kirby -, United sta aggiungendo nuovi voli da Los Angeles a Osaka, Giappone; Washington, D.C. a Milano, Italia; Denver a Parigi; e ripartirà servizio da San Francisco a Tel Aviv, Israele. La compagnia aerea servirà più destinazioni in Giappone, Spagna, Portogallo, Italia e Francia rispetto a qualsiasi altro vettore statunitense”. Inoltre, United riporterà le nuove destinazioni che ha aggiunto nell'estate 2026 per l'estate 2027 con voli da Newark / New York a Spalato, Croazia; Bari, Italia; Glasgow, Scozia; e Santiago de Compostela, Spagna.