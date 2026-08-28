Stati Uniti: oltre mille A320 e A321 sotto esame per possibili crepe

Sarà attiva dal primo ottobre la procedura di controllo su oltre mille velivoli Airbus dei modelli A320 e A321 ordinata dalla Federal Aviation Administration degli Stati Uniti. A mettere in allarme la Faa è stata la rilevazione di alcune crepe durante gli stress test di routine degli ultimi mesi.

Nei documenti prodotti viene rilevato che se questa condizione non viene corretta, l'integrità strutturale dell'aeromobile potrebbe essere compromessa. Secondo quanto riportato da Hosteltur, i modelli inclusi includono gli Airbus A320-211, -212, -214, -216, -231, -232 e -233, oltre agli A321-111, -112, -131, -211, -212, -213, -231 e -232. La Faa stima che la misura raggiunga 1.069 velivoli attualmente registrati negli Stati Uniti.

In termini economici, la Faa stima che le azioni obbligatorie richiederanno quattro ore di lavoro per aereo, con un costo stimato del lavoro di 85 dollari all'ora. Questo fissa il costo previsto a 340 dollari per aereo e 363.460 dollari per tutte i velivoli statunitensi interessati.