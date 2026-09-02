United Airlines, sull’app la nuova funzionalità per i passeggeri

Una funzionalità che, come segnala la compagnia aerea, rappresenta una novità assoluta per il settore. A introdurla è l’app di United Airlines, che ora consente ai passeggeri riprenotati su un volo successivo a causa di un disservizio di richiedere l’inserimento in lista d’attesa su un massimo di tre voli. Una volta che i clienti si aggiungono alle liste d’attesa, United monitora automaticamente i voli e li avvisa se si libera un posto.
Ricevuta la notifica di un posto disponibile, i passeggeri possono scegliere se effettuare il cambio. La prenotazione confermata rimane valida fino a quando non prendono una decisione.
La funzionalità di lista d’attesa, spiega Travel Weekly, si aggiunge ad altri strumenti di assistenza self-service disponibili sull’app di United, tra cui la riprenotazione automatica e i voucher digitali per hotel, pasti e trasporti.
Remo Vangelista