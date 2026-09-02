Aman annuncia la nascita di Aman Seoul

Aman sbarca in Corea del Sud. Il brand guidato da Vlad Doronin ha infatti annunciato la nascita di Aman Seoul, la nuova destinazione asiatica del gruppo. Situato a Cheongdam, Aman Seoul occupa una posizione privilegiata con vista sul fiume Han, nel cuore di Gangnam. Concepito come una destinazione completamente integrata, in collaborazione con la società di gestione patrimoniale e sviluppo immobiliare globale Shinsegae Property, Aman Seoul comprenderà un hotel, una collezione di residenze di lusso e un Aman Club internazionale.

Seoul si è affermata come uno dei mercati più dinamici dell'Asia, grazie alla crescente influenza globale della Corea del Sud nei settori della moda, della bellezza, del design, della tecnologia e della cultura contemporanea. Aman Seoul è pensato quindi per una comunità in crescita di residenti, soci e viaggiatori internazionali alla ricerca dei valori che da sempre contraddistinguono il brand: privacy, servizio impeccabile e accesso a esperienze indimenticabili

Al centro del progetto c'è l'impegno di Aman per il benessere, che si concretizza in aree spa e centri benessere distribuiti su più piani e progettati per favorire il recupero fisico e mentale. A completare questo approccio, un programma di ristorazione internazionale, che include i concept di ristorazione del marchio, e un esclusivo Aman Club che comprenderà una piscina dedicata, una palestra e spazi comuni, un ambiente privato in cui i proprietari delle residenze e i membri potranno incontrarsi.

“Poche città si sono evolute con la stessa rapidità e sicurezza di Seoul – dice Vlad Doronin, presidente e ceo di Aman -. Oggi si trova al crocevia di cultura, design, tecnologia e benessere, ed esercita un'influenza globale sul modo di vivere delle persone ben oltre i confini della Corea del Sud. Aman Seoul rappresenta la nostra fiducia nel futuro della città. Riunendo un hotel, residenze e l'Aman Club nel cuore di Gangnam stiamo creando un santuario urbano dove i fedelissimi di Aman possono entrare in contatto con l'energia di Seoul rimanendo immersi nelle qualità che definiscono il nostro brand: privacy, servizio eccezionale e un profondo senso di connessione culturale”.