Trenord assume nuovi capitreno: al via da domani le candidature

Trenord cerca nuovi capitreno. Dalle ore 11 di domani, giovedì 3 settembre, sarà possibile inviare la propria candidatura per diventare responsabile del servizio a bordo.

La finestra per l’invio delle candidature si chiuderà lunedì 21 settembre, secondo le indicazioni che saranno rese disponibili domani sulla pagina ‘Lavora con noi’ del sito della società ferroviaria.

L’azienda ha anche aperto le candidature per le posizioni di IT Project Manager Junior e HR Talent & Development Specialist.

La selezione di capitreno: i requisiti

Requisiti per il ruolo di capotreno sono: diploma di scuola media superiore o laurea; ottima padronanza della lingua italiana e buon livello di inglese. La familiarità con altre lingue straniere sarà considerata un requisito preferenziale.

Ai candidati sono richieste anche disponibilità a spostarsi in Lombardia e nelle regioni limitrofe; flessibilità oraria; ottime capacità comunicative, attitudine al problem solving, precisione, atteggiamento proattivo.

L’azienda valuterà positivamente esperienze pregresse in ruoli a contatto con il pubblico.

Il percorso formativo

Le risorse selezionate parteciperanno a un corso di formazione organizzato dall’azienda, che consentirà loro di acquisire le competenze necessarie allo svolgimento del lavoro.

Il percorso prevede un periodo di formazione della durata di circa sei mesi, al termine del quale i professionisti sosterranno gli esami teorici e pratici e svolgeranno un periodo di tirocinio. Questi passaggi saranno necessari per conseguire l’abilitazione a capotreno.

Le altre posizioni aperte: i requisiti

Per il ruolo di IT Project Manager Junior l’azienda richiede: laurea magistrale in discipline informatiche, ingegneristiche o tecnico-scientifiche; buona conoscenza della lingua inglese; ottime doti relazionali e comunicative e proattività.

La risorsa selezionata lavorerà alla realizzazione e all’evoluzione di applicazioni e piattaforme a supporto di programmazione, gestione e monitoraggio dell’esercizio ferroviario. Collaborerà con IT, Business e fornitori, contribuendo alla gestione dei progetti, al monitoraggio di tempi, costi e qualità, alla definizione dei requisiti e delle soluzioni tecniche, alle attività di collaudo e alla documentazione progettuale.

Per il ruolo di HR Talent & Development Specialist l’azienda richiede: laurea ed esperienza pregressa in ruoli analoghi; conoscenza di software per la valutazione delle performance e analisi dei dati HR; ottime doti relazionali e comunicative.

La figura selezionata contribuirà all’evoluzione dei processi di Talent & Development, supportando la crescita interna e la valorizzazione del potenziale delle persone. In particolare, si occuperà dell’aggiornamento dei modelli di competenze per i diversi ruoli aziendali, collaborerà alla gestione del ciclo di Performance Management, alla definizione di percorsi di crescita interni, alle iniziative aziendali di Employer Branding e Talent Attraction.

Ulteriori informazioni sulle posizioni aperte e sulle altre opportunità di lavoro nell’azienda ferroviaria sono disponibili sul sito trenord.it, alla pagina ‘Lavora con noi’.