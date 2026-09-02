Si chiude con un bilancio positivo l’estate di Travel Experts Italy. Dopo un avvio di anno segnato dall’incertezza legata all’instabilità internazionale, la rete di travel advisor luxury del Gruppo Bts ha recuperato terreno.

La svolta, segnala l’azienda in una nota, è arrivata a partire dalla metà di giugno, mese in cui si è registrata una decisa ripresa delle vendite, consolidatasi a luglio.

A sostenere l’andamento della stagione ha contribuito anche una significativa domanda sotto data per le partenze di luglio e agosto.

Le mete più richieste

Sul fronte delle destinazioni, una parte importante della domanda si è concentrata su Italia ed Europa.

Il lungo raggio ha comunque mantenuto un ruolo significativo. A catalizzare maggiormente la domanda Maldive, Stati Uniti e Sud-Est asiatico.

Nota particolarmente positiva quella relativa al valore medio delle pratiche, che si è mantenuto su livelli elevati.

I prossimi mesi: torna l’advance booking

Guardando ai prossimi mesi, le festività di fine anno stanno già generando richieste per partenze tra dicembre e gennaio, mentre iniziano ad arrivare prenotazioni anche per il 2027. Una tendenza che indica un ritorno alla programmazione anticipata.

“Quello che emerge da questa stagione è soprattutto la capacità della clientela high-end di continuare a investire nel viaggio, anche in un contesto più incerto, privilegiando però scelte sempre più consapevoli e costruite sulle proprie esigenze - commenta Alexander Creyf, operation manager Italy -. Il valore medio delle pratiche conferma la validità del posizionamento che abbiamo scelto per Travel Experts Italy: puntare su consulenza, personalizzazione e qualità del servizio. In questa direzione, le richieste che stanno già arrivando per la fine dell’anno e per il 2027 rappresentano per noi un segnale particolarmente incoraggiante e confermano la solidità del percorso intrapreso e la volontà di continuare a investire nello sviluppo di Travel Experts Italy sul mercato italiano”.

Parte il recruiting

Parallelamente, Travel Experts Italy riapre il recruiting di nuovi Travel Advisor da inserire nel team.

La ricerca è rivolta a professionisti interessati a sviluppare la propria attività nel segmento dei viaggi di alta gamma, entrando a far parte di un network internazionale e potendo contare sul supporto, sugli strumenti e sulle opportunità messi a disposizione dal Gruppo.