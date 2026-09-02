Servizi a bordo, tutte le novità di Air Europa ON

Air Europa prosegue nello sviluppo di Air Europa ON, il piano dedicato alla qualità del servizio, con l’introduzione dei miglioramenti a bordo dei voli a lungo raggio, sia per i passeggeri di classe Business, sia per quelli di Economy.

In Business è a disposizione dei passeggeri un rinnovato amenity kit, sviluppato con particolare attenzione alla sostenibilità e che include, tra le principali novità, un paio di pantofole; tra i servizi una nuova connessione wi-fi satellitare ad alta velocità, il completo rinnovamento della carta delle bevande a bordo e l’introduzione di cuffie con cancellazione del rumore.

Da questa estate, i passeggeri di classe Economy hanno invece la possibilità di acquistare al prezzo di 5 euro il nuovo Economy Comfort Set, che comprende mascherina per gli occhi, spazzolino da denti, calzini per potersi togliere le scarpe durante il volo e tappi per le orecchie.

A ciò si aggiungono l’aggiornamento e il potenziamento del servizio di pasti e snack a bordo, oltre alla disponibilità gratuita di auricolari per tutti i passeggeri. La compagnia aerea ha inoltre introdotto un kit “pet friendly” gratuito per i passeggeri dei voli di lungo raggio che viaggiano con i propri animali domestici, comprendente un dispenser di sacchetti e una ciotola per l’acqua.

Le aree d’intervento

Il piano Air Europa ON, avviato nel corso del primo semestre dell’anno, si articola attorno a tre aree di intervento. La prima, On-Board, prevede il rinnovamento e il potenziamento dei servizi in cabina, sia sui voli di corto e medio raggio sia su quelli di lungo raggio, attraverso un rafforzamento della logistica degli equipaggi per migliorare l’assistenza ai passeggeri, nuove dotazioni a bordo degli aeromobili e persino la possibilità di controllare da terra la temperatura interna.

La seconda area, On-Ground, comprende misure già in fase di implementazione negli aeroporti in cui opera la compagnia, tra cui modifiche ai banchi e l’introduzione di nuovi misuratori per il bagaglio.

L’area On-Airplane, infine, prevede l’attivazione di diverse iniziative attraverso le quali Air Europa sta migliorando la manutenzione degli interni e degli esterni della flotta, composta da Boeing 787 Dreamliner e Boeing 737, ai quali si aggiungeranno prossimamente i primi Airbus A350-900 destinati alle rotte di lungo raggio.