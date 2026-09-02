Lot Polish Airlines è il nuovo partner transatlantico di Southwest

Entra anche Lot Polish Airlines nella rete dei partner internazionali di Southwest, che prosegue così nel percorso di alleanze per sviluppare voli in connessione fuori dai confini americani.

Entrambe le compagnie operano negli aeroporti di Los Angeles, Miami e San Francisco negli Stati Uniti, dove i viaggiatori possono collegarsi tra le reti delle compagnie aeree, evidenzia Southwest. Un nuovo corso della low cost americana che guarda alla creazione di opportunità che vadano oltre al volo point to point classico delle low cost e che inizia a guardare anche alle offerte premium.

Da quando ha annunciato il suo primo partner estero Icelandair nel settembre 2024, Southwest ha aggiunto partnership con China Airlines, EVA Air, Philippine Airlines, Condor, Turkish Airlines, All Nippon Airways, Singapore Airlines, Air Premia e Tap Air Portugal.