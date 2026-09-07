Chiusura Napoli Capodichino: questi i voli spostati a Salerno

Nuovo aggiornamento per i lavori che interesseranno l’aeroporto di Napoli Capodichino nel mese di novembre. Diverse compagnie hanno programmato lo spostamento delle operazioni a Salerno: tra le destinazioni ci sono Madrid, Dubai, Milano Malpensa, Amsterdam, Parigi Orly, Barcellona, Düsseldorf, Stoccarda, Lussemburgo e Sharm El Sheikh.

Per quanto riguarda le compagnie, si segnalano il giornaliero di Iberia su Madrid, il giornaliero su Dubai di flydubai, e quello di easyJet su Milano Malpensa. E ancora, il servizio su Amsterdam di Transavia, operatori 3 volte a settimana, il servizio di Parigi Orly sempre di Transavia, giornaliero con possibili doppie frequenze, il volo di Vueling su Barcellona operato 4 volte a settimana.

Due le rotte di Eurowings che troveranno spazio a Salerno: il volo per Düsseldorf tre volte alla settimana e quello per Stoccarda 4 volte a settimana. E ancora i voli di Luxair su Lussemburgo e quello di Neos su Sharm El Sheikh che viene operato una volta a settimana.

Nei prossimi giorni sono previste ulteriori novità e variazioni.