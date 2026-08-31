Saranno numerosi gli spostamenti di collegamenti previsti sull’aeroporto di Napoli per tutto il mese di novembre. Lo scalo sarà infatti oggetto di un’opera di riqualificazione per quanto riguarda la pista e si renderà necessario il trasferimento di diversi collegamenti sull’aeroporto Costa d’Amalfi di Salerno.

Tra le compagnie che hanno già confermato il nuovo operativo sul secondo scalo della Campania risultano al momento Iberia per la rotta da e per Madrid, così come flydubai per il Napoli-Dubai.

Tra i vettori a basso costo ci sono già le comunicazioni ufficiali di easyJet con il plurisettimanale su Malpensa, Eurowings che ha in programma due rotte su Duesseldorf e Stoccarda, Transavia su Amsterdam e Parigi Orly e Vueling su Barcellona. Infine Neos e Luxair, che sposteranno i rispettivi voli su Sharm e il Lussemburgo.

Per i passeggeri rimane comunque la raccomandazione di controllare lo stato della prenotazione per voli già acquistati, rivolgendosi direttamente alla compagnia aerea.