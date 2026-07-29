Fine luglio di novità operative per flydubai, che ha deciso di incrementare i suoi collegamenti tra Dubai e Napoli e tra Dubai e Milano Bergamo. Dal 27 luglio, infatti, il primo volo diventa quotidiano, mentre dal 31 le frequenze su Milano Bergamo passeranno a due collegamenti giornalieri.

La compagnia avverte anche che per l’intero mese di novembre, a causa dei lavori di manutenzione all’aeroporto di Capodichino, i voli saranno operati tra il Terminal 3 dell’Aeroporto Internazionale di Dubai e l’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento. I collegamenti da Napoli riprenderanno dal 1° dicembre 2026. Quindi i passeggeri in possesso di prenotazioni per Napoli saranno automaticamente riprotetti sui voli da Salerno, garantendo così la continuità del viaggio senza interruzioni.

I voli sono operati nell’ambito della partnership di codeshare tra flydubai ed Emirates, offrendo ai passeggeri itinerari integrati, prenotazione con un unico biglietto e registrazione del bagaglio fino alla destinazione finale.