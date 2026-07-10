Analisi dura, ma onesta e corretta. Luca Boccato non ha sbagliato di una virgola il suo intervento, spiegando che le catene alberghiere internazionali sono andate in fuga da tempo.

E non possiamo in nessun modo immaginare di seguire la loro traccia. Il ceo di HNH Hospitality non è stato forse tenero nei confronti dell’industria, ma ha parlato in modo trasparente. “In Italia manca il prodotto e siamo ancora troppo legati a logiche famigliari”. E potremmo chiudere già a questo punto l’articolo, perché l’analisi è impietosa.

Intervenendo al forum Scenari Immobiliari, il manager di HNH ha detto molto altro, tipo “non possiamo pensare di competere con Hilton o Marriott. Due clienti su tre in Italia sono internazionali, siamo un mercato molto incoming. Il potenziale di crescita è enorme ma dobbiamo continuare a investire in ricerca e sviluppo”.

Insomma, questo segmento industriale fatica ad esprimere realtà nazionali di livello. Servirà ancora tempo e molti investimenti.