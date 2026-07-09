Si apre una nuova fase di sviluppo per creo travel. Il tour operator compie 5 anni di attività e mette sul tavolo ambiziosi progetti, puntando sull’innovazione digitale e su investimenti a supporto della distribuzione.

“Il 2026 sarà un anno importante per la nostra evoluzione”, spiega Jury Truffelli, co-fondatore del tour operator. “Stiamo investendo nella digitalizzazione dei processi e nello sviluppo di nuovi strumenti per rendere il lavoro delle agenzie sempre più semplice e veloce. Continueremo inoltre a rafforzare la nostra struttura commerciale e a investire nella crescita delle persone, perché è da lì che passa la qualità del servizio”.

L’obiettivo è quello di “consolidare il ruolo di creo come partner di riferimento per le agenzie - riferisce Truffelli -: non limitarci a fornire un prodotto, ma mettere a disposizione competenze e strumenti per affrontare le sfide di un mercato in continua trasformazione”.

Fondato nel 2021 da Fabrizio Imperatori, Jury Truffelli, Anya Bracci e Luigi Leone, il tour operator guarda al futuro forte di solide performance, sia sul piano finanziario che su quello della programmazione. Nel 2025 l’operatore ha raggiunto infatti oltre 70 destinazioni e 20 milioni di fatturato.

Parallelamente, l’azienda ha rafforzato il presidio commerciale, aggiungendo nel corso dell’ultimo anno nuovi promotori.

“Cinque anni sono un primo punto di arrivo, ma soprattutto una conferma - commenta Imperatori -. Siamo partiti con un progetto chiaro e oggi abbiamo un’azienda solida, riconosciuta dal mercato. La crescita ci dà fiducia, ma è soprattutto una responsabilità: continuare a evolverci senza perdere il rapporto diretto con le agenzie, che resta il cuore del nostro modello”.