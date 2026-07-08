Sono le 11 strutture italiane di WorldHotels quelle che, negli ultimi due anni, hanno dato maggiori soddisfazioni a Sara Digiesi. “La linea - sottolinea la ceo di BWH Hotels Italy & South-East Europe - tenderà a crescere e premia le strutture che investono sulla riqualificazione, tendenza che consente un upgrade dell’intero gruppo”.

Cresce la domanda di un cliente internazionale, con il conseguente innalzamento del valore del soggiorno. La proposta che si posiziona in fascia alta di mercato “raggruppa prodotti boutique ricercati nel cuore delle destinazioni, come un lungomare o il centro di Milano e borghi come Sant’Angelo d’Ischia”.

Vi si associano la cura dei dettagli e il fascino storico che il brand declina nelle quattro sfumature: Luxury, Élite, Distinctive e Crafted. Ed è a Élite che appartiene il neo membro Sublimis, la struttura ligure che rappresenta la new entry tra i 5 WorldHotels Élite italiani ed è gestita da SIHO S.r.l., società controllata da BWH Hotels nata due anni fa per offrire soluzioni e competenze gestionali solide agli albergatori affiliati.

“Quando c’è un cambio di vita di un albergatore, SIHO rende ancora una volta disponibile ai soci il nostro know-how: veicola la crescita attraverso nuove affiliazioni e la retention dei membri e sviluppa complementarità nel portfolio” prosegue Digiesi.

Se quattro dei sei alberghi gestiti da SIHO erano già brandizzati BWH, Sublimis e Nologo a Genova sono entrati rispettivamente con WorldHotels e con l’economy SureStay Hotels. Anche nuovi mercati incoraggiano l’espansione: “Abbiamo ottenuto un ottimo riscontro in Armenia, che riserva grandi progetti, a Tirana e a Mykonos”. Il nuovo piano triennale dopo la rielezione del cda mira a consolidare il portafoglio attuale: “Non si tratta - conclude la ceo - di crescere per remunerare un azionista terzo, ma per investire di più e meglio per avvalorare gli alberghi impegnati in prima linea”.