Mitur e Invitalia promuovono due webinar per il progetto GreenTour

Sta per entrare nella fase operativa GreenTour, l’incentivo promosso dal Ministero del Turismo e gestito da Invitalia che punta a favorire la digitalizzazione e lo sviluppo sostenibile delle imprese turistiche. L’apertura dello sportello è prevista per il 15 luglio e sarà preceduta da due webinar dedicati, che si terranno rispettivamente il 10 luglio dalle 11 alle 12:30 ed il 14 luglio dalle 16 alle 17:30.

“I due appuntamenti sono finalizzati a fornire informazioni operative circa le modalità di partecipazione e i criteri di calcolo delle agevolazioni – spiega il Ministero in una nota -, e a rispondere ad eventuali ulteriori quesiti dei partecipanti. Con una dotazione finanziaria complessiva pari a 109 milioni di euro, la misura contribuisce al perseguimento di due obiettivi strategici del Ministero: la destagionalizzazione dei flussi turistici e la transizione ecologica del comparto”.

Per accedere alle agevolazioni sarà necessario presentare domanda online dalle ore 12 del 15 luglio 2026 alle ore 17 del 15 settembre 2026.