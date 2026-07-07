Aeroporto di Catania, riprese regolarmente le operazioni di volo

Sono riprese regolarmente le operazioni di volo all’aeroporto di Catania. Con il passaggio dello stato di allerta per attività vulcaniche da rosso ad arancione, lo scalo ha deliberato “il ripristino dei voli con effetto immediato”.

Nell’ultimo aggiornamento pubblicato sul sito, la società di gestione dello scalo conferma che tutti i settori aerei dell’infrastruttura aeroportuale sono nuovamente in funzione e che sono stati ripristinati i servizi di decollo e atterraggio.

In attesa di conoscere gli sviluppi dell’attività vulcanica dell’Etna nelle prossime ore, la società di gestione del Fontanarossa invita comunque i passeggeri a “verificare con la compagnia aerea lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto”.