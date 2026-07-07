Primarete accelera sulla crescita, gli obiettivi per il futuro

Scatto in avanti per il business di Primarete. Il network accelera sulla crescita, puntando a rafforzare ulteriormente la propria presenza sul mercato italiano e a consolidare un modello di network basato su tecnologia, consulenza e servizi.

Obiettivi che l’azienda aspira a raggiungere forte di un importante percorso di riorganizzazione intrapreso nell’ultimo triennio. Primarete ha infatti sviluppato un Business Plan 2022-2025, che ha previsto una profonda evoluzione del modello di business del network e che ha reso possibile il rebranding del marchio, il rafforzamento della struttura organizzativa con nuove assunzioni specializzate nel settore turistico, la realizzazione di nuovi portali digitali e un importante processo di digitalizzazione dei servizi.

Il piano industriale ha inoltre ridefinito l’organizzazione del gruppo, articolandola in quattro aree strategiche: Affiliazione network; Business travel; Mice; e Leisure travel.

Il percorso ha permesso di raddoppiare il Travel Value dell’azienda, registrando una crescita superiore al 100%, mentre gli investimenti effettuati in comunicazione, sviluppo tecnologico e organizzazione hanno consentito l’ingresso di 85 nuove agenzie affiliate all’interno del network.

Anche sotto il profilo economico-finanziario l’azienda ha registrato una crescita significativa.

Ivano Zilio, fondatore e amministratore di Primarete, evidenzia come il gruppo abbia registrato “il raddoppio del fatturato, un incremento dell’Ebitda del 20%, la crescita del cash flow operativo, la posizione finanziaria con indebitamento pari a zero”.

“Dopo oltre 34 anni siamo ancora qui, perché abbiamo sempre saputo adattarci ai cambiamenti del mercato - conclude -. Oggi più che mai il contesto geopolitico impone una pianificazione di lungo periodo e la capacità di investire con visione”.