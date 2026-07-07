Azimut Tour Operator & DMC: un 2026 in forte crescita

Incremento del 37,4% nei numeri di fatturato rispetto al 2025 per Azimut Tour Operator & DMC , che celebra un anno di forte crescita.

“Questo risultato – dice Luca Ruco, ceo di Azimut Tour Operator & DMC – rappresenta il coronamento di una fase aziendale estremamente positiva, costruita con metodo, visione e investimenti mirati. Stiamo consolidando il nostro posizionamento nella filiera turistica e, parallelamente, continuiamo a investire nel miglioramento interno dell’azienda. Abbiamo tutte le carte in regola per affrontare un 2027 ancora più importante sotto il profilo della crescita”.

Oggi il 70% del fatturato proviene dall’attività di DMC incoming, mentre la restante parte è generata dall’attività di consolidatore e dai progetti speciali del tour operating, a testimonianza di un modello di business sempre più solido e diversificato.

Tra i prossimi obiettivi figura anche l’apertura di una nuova sede operativa a Roma.

“Vogliamo aprire a Roma – conferma Ruco – perché, nonostante la nostra sede sia nella Repubblica di San Marino, il nostro mercato di riferimento resta l’Italia. Un branch office nella Capitale consentirà al nostro DMC di offrire un servizio ancora più efficiente e un’assistenza diretta ai clienti internazionali che arrivano attraverso lo scalo romano”.

Tra le destinazioni più performanti spicca la Costiera Amalfitana, che registra una crescita del 40% rispetto a due anni fa, raggiungendo circa 3.000 passeggeri nell’ultimo anno.

“Il segmento luxury continua infatti a rappresentare uno dei motori della nostra crescita” dice Ruco.

Ottimi risultati anche per la Liguria e la Costa Azzurra, destinazioni strategiche per il DMC di Azimut, che proprio quest’anno celebra il decimo anniversario della propria programmazione su quest’area.

Grande attenzione è rivolta anche all’innovazione tecnologica. La nuova release di AZ Luxury Travel Club, piattaforma integrata nella business unit del DMC sammarinese, garantisce tempi di elaborazione ancora più rapidi ed è supportata da accordi con oltre 900 hotels selezionati.

Il progetto si inserisce in una strategia più ampia che comprende anche il consolidatore, la cui attività rappresenta oggi il 37% della produzione complessiva del tour operator. Le previsioni per il prossimo biennio indicano un’ulteriore crescita, confermando il percorso di espansione intrapreso da Azimut Tour Operator & DMC.