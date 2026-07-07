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Scalo di Catania,
terzo giorno
di voli sospesi

Scalo di Catania,terzo giornodi voli sospesi

Proseguono i disagi all'aeroporto di Catania a causa dell'attività dell'Etna.

La società di gestione dello scalo comunica che, per l'intensa attività vulcanica registrata anche la scorsa notte, resta sospesa l'operatività dei voli in arrivo e sono bloccate tutte le partenze almeno fino alle 14 di oggi.

La nube di cenere emessa dal vulcano continua a condizionare il traffico aereo e lo scalo, per il terzo giorno di fila, deve sospendere le attività.

Si registrano ritardi, cancellazioni e voli dirottati, in particolare verso l'aeroporto di Palermo.

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