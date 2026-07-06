Viaggi pet friendly in Italia, arriva la guida gratuita di Lonely Planet e Rover

Una miniguida per viaggiare con il proprio animale domestico senza problemi. È disponibile gratuitamente online ‘Viaggi pet friendly in Italia’, un vademecum per tutte le stagioni, realizzato da Rover in collaborazione con Lonely Planet Italia.

Pensata come fonte di ispirazione e strumento di servizio, la pubblicazione raccoglie destinazioni, esperienze pet-friendly, consigli pratici e informazioni utili per organizzare viaggi più consapevoli nella Penisola, costruiti attorno alle esigenze degli amici a quattro zampe e di chi li accompagna.

‘Viaggi pet friendly in Italia’ propone un ampio ventaglio di esperienze da condividere lungo tutto lo Stivale: dal trekking immersi nella natura al relax in spiaggia, dai percorsi urbani alla spa ‘con la coda’, fino alle tappe più golose e ai migliori indirizzi dove soggiornare. Un invito a riscoprire un’Italia meno scontata, da vivere in modo più libero, inclusivo e sereno con il proprio pet.

La guida è scaricabile in formato digitale qui