Fto: “A giugno jet fuel in leggero decremento”

Leggera flessione del prezzo del fuel nel mese di giugno. L’ultimo bollettino Iata diffuso da Fto parla vede il costo medio per tonnellata attestarsi a 1.028,40 dollari.

Rispetto a maggio, il decremento è di 247,96 dollari, pari al -19,43%.

Il confronto con giugno 2025 evidenzia, invece, un incremento di 328,64 dollari, pari al +46,97%.

Un quadro contrastante

“Il quadro che emerge è quindi contrastante - scrive Fto -: con maggio e giugno si sono registrati due cali mensili significativi, legati al progressivo rientro delle tensioni legate al conflitto in Iran, ma i livelli restano ancora alti e decisamente superiori rispetto al 2025”.

Il cambio medio del dollaro a giugno viene dichiarato dalla Bce pari a 1,15180 dollari per un euro, quindi con un deprezzamento dell’euro del -1,33% rispetto al mese precedente.