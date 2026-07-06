Catania, voli bloccati per eruzione fino alle 18 di oggi

Continua lo stop ai voli dell’aeroporto di Catania, che ha fermato il traffico aereo da ieri mattina, domenica 5 luglio, a causa di un’eruzione dell’Etna particolarmente spettacolare, ma altrettanto intensa, che ha provocato l’emissione di cenere vulcanica in atmosfera.

La Sac, la società di gestione della scalo di Catania, si è trovata quindi costretta a chiude l’aeroporto e a cancellare o dirottare i voli verso Palermo. Dopo la chiusura che ha interessato la giornata di ieri, anche oggi la situazione non è migliorata, e di ora in ora lo stop ai voli è stato prolungato.

Oggi la Sac aveva previsto la chiusura fino alle 14, ma poi la situazione non è migliorata e quindi il provvedimento è stato prorogato di altre 4 ore, con uno stop ai voli fino alle 18 di oggi.