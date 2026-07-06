Apre Miralago Luxury Apartments, il branded living arriva a Cernobbio

Debutta ufficialmente Miralago Luxury Apartments, la nuova struttura a Cernobbio di Villa d’Este La Collezione che introduce sul Lago di Como la formula del branded living: un’esperienza di alta ospitalità capace di coniugare l’eredità culturale del Gruppo con l’intimità di una casa.

Si tratta di un progetto pensato per chi ama questo territorio, per chi vive Villa d’Este come un riferimento culturale prima ancora che un’icona a livello internazionale. Dopo una completa ristrutturazione dell’ex Miralago Hotel, l’edificio storico oggi viene restituito agli ospiti provenienti da tutto il mondo che scelgono di visitare il lago, ma anche alla comunità, in una nuova forma residenziale.

La struttura si sviluppa su quattro piani e ospita otto residenze, due per livello, tutte affacciate direttamente sul lago. Progettate per essere vissute singolarmente o combinate tra loro, offrono un'esperienza abitativa estremamente flessibile. Ogni piano accoglie infatti due appartamenti comunicanti con una o due camere da letto, che possono essere uniti in un'unica dimora con tre camere da letto, consentendo agli ospiti di adattare gli spazi alle proprie esigenze, da un soggiorno più intimo a una permanenza in famiglia o con amici, senza mai rinunciare a comfort, privacy e continuità degli ambienti.

L'elemento più distintivo è il dialogo costante tra l'architettura e il lago. Le residenze si sviluppano a fior d'acqua, regalando una prospettiva privilegiata sul paesaggio lacustre e una sensazione di autentica immersione nella natura. Qui il lusso si esprime nella discrezione, nell'equilibrio tra ciò che è visibile e ciò che rimane riservato. La libertà e l'intimità di una casa privata si fondono con un servizio personalizzato, sempre presente ma mai invasivo, pensato per accompagnare il soggiorno con naturalezza.

La cura del dettaglio si riflette in ogni momento dell’esperienza Miralago. Fin dal mattino, gli ospiti possono scegliere di vivere la prima colazione nell’intimità della propria residenza oppure al piano terra, al nuovo Caffè Miralago, concepito come un luogo di incontro aperto tanto ai residenti degli appartamenti quanto alla comunità locale. Aperto tutti i giorni, il Caffè accompagna ogni momento della giornata, dalle prime luci del mattino fino all'ora dell'aperitivo.

A completare l'esperienza, gli ospiti godono di un accesso privilegiato alle strutture e ai servizi della vicina Villa d'Este, dallo Sporting Club alla celebre piscina galleggiante sul lago, dal Beauty Center ai giardini monumentali. Un'ospitalità che unisce autonomia e cura, privacy e servizio, dando vita a un modo di vivere il lago autentico, sofisticato e profondamente contemporaneo.

“Miralago Luxury Apartments e il suo Caffè non sono semplicemente nuovi spazi, ma tessere fondamentali di un mosaico narrativo che continua a evolversi - dichiara Davide Bertilaccio, ceo di Villa d’Este S.p.A -. Con questo progetto abbiamo voluto tessere un filo invisibile tra l'eccellenza storica di Villa d’Este e l’autenticità della vita lacustre. È un invito a vivere il lago non come spettatori, ma come custodi di una bellezza discreta e senza tempo. Il Caffè Miralago nasce proprio con questa vocazione: essere un luogo dell'anima e dell'incontro, dove l'alta personalizzazione del servizio si fonde con il calore di una casa, aperto tutto l'anno alla comunità e a chiunque cerchi un rifugio di quiete”.