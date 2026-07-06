King Holidays, nuovi strumenti per le agenzie: arriva il booking b2b Artù

King Holidays investe sul canale agenziale. Il tour operator lancia nuovi strumenti per rendere più fluido e funzionale il rapporto con il trade.

La prima novità è Artù, nuovo booking online b2b, dedicato alla prenotazione di tour e pacchetti organizzati (partenze garantite, speciali ed esclusive, sempre comprensive di volo).

Attraverso nuove credenziali da richiedere online, gli agenti di viaggi possono ora accedere alla programmazione contenuta nei 5 cataloghi estivi (i monografici Marocco, Egitto, Giordania, Turchia e lo speciale Viaggi Culturali e di Gruppo, che raccoglie tutte le destinazioni europee, dal Mediterraneo alla Scandinavia, oltre a Oman, Tunisia e Uzbekistan). In totale, Artù conta più di 90 programmi di viaggio, per oltre 2.700 partenze, a cui si aggiungeranno a breve le proposte sul lungo raggio in uscita per la stagione autunno/inverno.

Il nuovo booking tool si affianca alla piattaforma per il Dynamic Booking, già attiva.

Sito rinnovato

Parallelamente, il tour operator ha portato a termine il restyling del sito internet, che ora si presenta in chiave più ispirazionale. Il portale è stato progettato per valorizzare la programmazione e per promuovere le aree di business dedicate a Gruppi, Incentive, Corporate e Dmc.

“Artù e il restyling del sito nascono con una finalità precisa: consentire alle nostre 2.500 agenzie di viaggi partner di accedere a tutto il prodotto con rapidità, approfittando di importanti vantaggi in termini di ricercatezza, qualità, affidabilità e prezzo - spiega Roberto Minardi, direttore commerciale di King Holidays -. La novità si inserisce in una fase di rafforzamento strutturale di King Holidays, presente sul mercato italiano dal 1992 e oggi parte di Gruppo Travel Live, terzo polo turistico della penisola iberica. Una realtà internazionale che conta oltre 30 società collegate in 8 Paesi europei e che, con più di 900 milioni di euro di fatturato annuo, oltre 2 milioni di passeggeri e 1.200 dipendenti, garantisce al tour operator solidità finanziaria, forza contrattuale, economie di scala e una maggiore capacità di investimento, anche sul fronte tecnologico”.