Orient Express riscopre il fascino del Grand Tour e lo trasforma in un prodotto di alta gamma dedicato al turismo esperienziale. Ispirandosi ai viaggi compiuti tra ‘700 e ‘800 da Goethe, Turner e Stendhal attraverso l’Italia, il brand lancia per l’estate 2026 sei esclusivi “Grand Italian Tours”, itinerari che uniscono treno, hotel e navigazione a vela in un’unica esperienza.

Dal 19 luglio al 20 settembre, i percorsi collegheranno Venezia, Roma, Dubrovnik, La Valletta, Marsiglia e la Costa Azzurra, alternando soggiorni e attività personalizzate.

Protagonisti dell’offerta sono La Dolce Vita Orient Express, il treno di lusso con 30 cabine e proposta gastronomica firmata da Heinz Beck, e sul mare Orient Express Corinthian, inaugurato a maggio 2026, il più grande yacht a vela del mondo, con 54 suite, interni di Maxime d’Angeac, cucina di Yannick Alléno e Guerlain Spa.

L’esperienza si completa con due indirizzi iconici. A Roma, Orient Express La Minerva e Orient Express Venezia, ospitato nello storico Palazzo Donà Giovannelli, con 47 camere e suite affacciate sui canali. I sei itinerari, da 7 a 12 notti, includono esperienze esclusive come visite a palazzi storici, cene private e attività tailor made nelle destinazioni.