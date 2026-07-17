Spagna, Ryanair approva il progetto per il secondo aeroporto di Madrid

Qualsiasi infrastruttura che rafforzi la concorrenza nel mercato aeroportuale è la benvenuta. Questa la motivazione con cui l’a.d. di Ryanair Eddie Wilson afferma di essere favorevole al progetto di trasformazione dell’aeroporto Casarrubios-El Álamo di Madrid nel secondo scalo commerciale della città, affiancandolo a Madrid-Barajas.

Secondo Wilson la concorrenza tra aeroporti crea un “circolo virtuoso” in cui tariffe più basse incoraggiano la crescita del traffico aereo e consentono l’espansione delle rotte. Come esempio cita il caso di Bergamo, che è passata da un volume di operazioni ridotto a oltre 20 milioni di passeggeri dopo aver adottato un modello low cost.

A tal proposito ha sottolineato che Ryanair sarà “lieta di partecipare” al progetto, ma solo se manterrà la sua politica: che aeroporti e compagnie aeree “siano sostenibili” e si basino su un modello di business che generi entrate al di là delle tariffe aeroportuali.

Come riportato da Preferente il progetto Casarrubios, promosso da Air City Madrid Sur, prevede la trasformazione dell’attuale sito situato tra Madrid e Toledo, a circa 30 chilometri dalla capitale, in un aeroporto commerciale che affianchi quello di Barajas.

L’iniziativa prevede una pista principale di 3.200 metri, una pista secondaria di 1.500 metri per l’aviazione generale e privata e una capacità fino a dieci milioni di passeggeri nel primo decennio di attività. Un progetto ambizioso, che tuttavia giace bloccato da anni ed è ancora in attesa dei permessi necessari per poter essere realizzato.