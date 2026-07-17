Prende forma AURA - The Luxury Travel Event, l’appuntamento internazionale firmato Italian Exhibition Group dedicato al turismo di’alta gamma che per tre giorni, dal 27 al 29 ottobre 2026 alla Fortezza da Basso di Firenze, vedrà riuniti i player che rappresentano l’eccellenza dell’offerta italiana in un workshop con i professionisti internazionali che disegnano viaggi tailor made per una clientela altospendente.

“Il nostro sarà un evento business oriented, il cui primo obiettivo è mettere in contatto domanda e offerta in modo concreto - sottolinea Gloria Armiri, Group Exhibition Manager Tourism & Hospitality Division di IEG -. Abbiamo risposto alle sollecitazioni del mercato, ci siamo presi la responsabilità di dar vita a un evento di business reale e stiamo raccogliendo grande interesse e il consenso di tanti nomi, tutti di altissimo livello sia lato buyer, sia lato seller”.

Il mercato sta dunque confermando tutta la sua curiosità per un format ancora non presente sul nostro territorio, se non in maniera sporadica. “Solo IEG con la sua capacità organizzativa, la sua storia e la sua forza economica può coprire un buco di mercato in Italia - aggiunge Armiri -, dando vita a qualcosa che prima non esisteva in un settore che, per ora, è presidiato unicamente da organizzazioni straniere con pochi, piccoli eventi”. Un player italiano che decide di supportare l’eccellenza italiana per un settore in forte crescita.

Basti pensare che, in base ai dati del Rapporto 2026 sul mercato immobiliare alberghiero, curato da Scenari immobiliari e Castello Sgr, l’Italia è il Paese con il più alto numero di destinazioni luxury in Europa e a guidare gli investimenti nel settore alberghiero italiano, è proprio il segmento luxury, che attira il 48% dei volumi ed è arrivato a contare in tutto il Paese 745 strutture alberghiere, con un’offerta destinata a crescere grazie a 167 ulteriori aperture previste entro il 2029.