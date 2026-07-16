Hanno gestito complessivamente qualcosa come 1,59 miliardi di passeggeri lo scorso anno, una cifra pari al 16% del traffico passeggeri globale, che nel 2025 si è avvicinato alla soglia dei 10 miliardi. Sono i 20 aeroporti più trafficati del mondo nella classifica di Aci World, che vede saldo al primo posto ancora lo scalo di Atlanta, l’Hartsfield-Jackson, con i suoi 106,3 milioni di passeggeri e un traffico che, tuttavia, nel 2025 è diminuito dell’1,6% rispetto all’anno precedente.

Immutato rispetto all’anno prima anche il secondo gradino del podio, sempre occupato dallo scalo di Dubai con 95,2 milioni di passeggeri, in aumento del 3,1%. L’aeroporto internazionale di Tokyo Haneda si è, invece, classificato al terzo posto con 91,7 milioni di passeggeri, in crescita del 6,7%. La continua crescita degli aeroporti di Dubai e Tokyo Haneda ha ridotto il divario di traffico passeggeri traloro e Atlanta.

Quarto è lo scalo di Dallas Fort Worth, seguito da quello di Shanghai e dall’aeroporto di Chicago. Il primo scalo europeo in classifica è Londra Heathrow, con 84,4 milioni di passeggeri, in aumento di 0,7% sull’anno precedente, seguito da quello di Istanbul.

“Il trasporto aereo globale - ha commentato a TravelDailyNews Justin Erbacci, direttore generale di Aci World - si sta avvicinando a un traguardo storico, ma la domanda record sta anche mettendo in luce le crescenti pressioni sulla capacità. Le decisioni di pianificazione e investimento prese oggi determineranno, quindi, se l’aviazione sarà in grado o meno di soddisfare le esigenze della prossima generazione di viaggiatori”.

Il predominio Usa

Cinque dei primi 20 aeroporti si trovano negli Stati Uniti e quattro di loro operano principalmente come hub nazionali, con i passeggeri statunitensi che rappresentano tra l’80% e il 95% del loro traffico totale. L’unica eccezione è l’aeroporto internazionale di Los Angeles, con passeggeri nazionali che rappresentano il 68% del suo traffico.

L’aeroporto internazionale di Kuala Lumpur è quello che ha registrato il maggiore incremento tra i primi 20 aeroporti. È infatti salito di sei posizioni, passando dal 26esimo al 20esimo nel 2025. L’aeroporto ha gestito 63,4 milioni di passeggeri, con una crescita dell’11% su base annua, grazie all’espansione della capacità, a un incremento del 17% del traffico nazionale e a un incremento dell’8,7% della domanda internazionale.

A salire di cinque posizioni, dal decimo al quinto posto, è stato l’aeroporto internazionale di Shanghai Pudong, il cui traffico passeggeri è salito del 10,7%, grazie alla ripresa dei viaggi internazionali, all’allentamento delle politiche sui visti e all’ampliamento della connettività globale.

Per quanto riguarda, invece, i movimenti aerei il primo posto è occupato dall’aeroporto internazionale di Chicago O’Hare, che ha gestito oltre 857mila operazioni, pari al 10,5% in più rispetto al 2024. Chicago O’Hare ha superato Atlanta, che deteneva la leadership della classifica dei movimenti aerei dal 2020. Atlanta ha infatti registrato 808.000 movimenti nel 2025, con un aumento dell’1,4% su base annua. L’aeroporto internazionale di Dallas/Fort Worth è rimasto al terzo posto con 743mila movimenti di aeromobili, una posizione invariata rispetto all’anno prima.