Le estati sempre più calde stanno cambiando la mappa delle vacanze degli italiani. Se le temperature record spingono una parte della domanda ad allontanarsi dalle destinazioni tradizionali del Sud Europa, il Nord del continente guadagna terreno grazie a un clima più mite, paesaggi naturali e un’offerta sempre più attrattiva. A fotografare questo cambiamento anche l’ultimo Osservatorio Astoi Confindustria Viaggi, che per l’estate 2026 rileva “un forte interesse” per le destinazioni nordiche.

Un trend che sta spingendo tour operator e compagnie di crociera a rafforzare investimenti e programmazione, ampliando l’offerta con itinerari ed esperienze sempre più originali, come racconta un ampio servizio pubblicato su TTG Global, disponibile online nella digital edition.

“Le destinazioni fresche riescono a distinguersi: sono le uniche a registrare una crescita significativa in volume di richieste nel primo trimestre 2026, in un mercato Italia complessivamente in calo”, spiega Aurélie Sandler, co-ceo Evaneos. “La loro quota di mercato è aumentata di circa il 30% in un anno, passando dal 6,4% all’8,3% della nostra domanda globale per l’estate. La Norvegia è la grande protagonista del primo trimestre 2026 con una crescita del 128%, trainata dall’interesse per i fiordi. L’Islanda resta la destinazione numero uno per volume di richieste, pur stabilizzandosi a -1%, mentre la Scozia cresce del 32%, il Kirghizistan del 45% e la Patagonia del 137%. In controtendenza Finlandia e Paesi Baltici, che registrano rispettivamente un calo del 57% e del 32%”. Secondo Sandler il fenomeno sta cambiando il modo stesso di scegliere le vacanze. “La vera sorpresa è che la coolcation non è più solo una questione di temperatura, ma un nuovo modo di viaggiare. I clienti cercano fresco, ma anche spazio, natura, avventura e destinazioni meno affollate”.

Trainano le famiglie

In Italia il trend è trainato soprattutto dalle famiglie, che risultano superiori di 3,9 punti percentuali rispetto alla media globale Evaneos, mentre le coppie mostrano un’incidenza inferiore di 3,7 punti, una dinamica diversa rispetto a mercati maturi come Francia e Germania. Per intercettare questa crescita, il t.o. ha rafforzato la programmazione nel Nord Europa introducendo nuove destinazioni come Svezia e Lapponia e ampliando le proposte outdoor ed experiential. “Lavoriamo sempre di più su itinerari legati a laghi, foreste, fiordi, trekking ed escursioni nella natura. Osserviamo che l’interesse non riguarda soltanto il clima più mite, ma un modo diverso di vivere la vacanza: meno affollamento, più autenticità e ritmi più lenti”. Un’evoluzione che spinge anche verso formule di slow travel. “Sviluppiamo itinerari con meno tappe e meno chilometri, aumentando il tempo di permanenza nei territori. Per noi il Nord Europa rappresenta non solo una risposta alla ricerca di fresco, ma anche un’opportunità per distribuire meglio i flussi turistici nello spazio e nel tempo”.

La stessa trasformazione viene osservata anche da Blufennec Group. Per Roberto Pasqua di Bisceglie, ceo del gruppo, la crescita della domanda non può essere spiegata esclusivamente dal fattore meteorologico, seppur presente. “Oltre alla componente climatica, ciò che oggi traina la domanda è l’appeal elegante e ricercato che caratterizza le destinazioni del Nord Europa. I Paesi scandinavi evocano un immaginario di viaggio più esclusivo e distintivo rispetto alle mete a clima caldo interessate da flussi sempre più massificati”.

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