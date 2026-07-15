I viaggi outbound dagli Stati Uniti hanno raggiunto i 29,1 milioni di viaggi internazionali tra gennaio e maggio 2026, con un incremento del 23% rispetto allo stesso periodo del 2019, come riporta traveldailynews.com con dati analizzati nell'ambito della “Market Intelligence Series” prodotta da WTE Miami. Sono stati esaminati i dati sulle partenze internazionali per individuare i cambiamenti nella domanda di viaggi degli americani e nella scelta delle destinazioni.

L'analisi, che comprende solo i primi 5 mesi del 2026, ha rilevato una crescita particolarmente sostenuta verso Asia, Africa, America Centrale e Meridionale e Pacifico. I viaggi verso queste regioni sono aumentati complessivamente del 37,2%, superando la crescita complessiva registrata dal mercato outbound statunitense. I dati indicano che i viaggiatori americani stanno destinando una quota crescente della domanda internazionale verso destinazioni emergenti e a lungo raggio.

Il Nord America ha continuato a rappresentare quasi la metà di tutti i viaggi internazionali effettuati dai residenti negli Stati Uniti nel periodo considerato. Tuttavia, i mercati outbound tradizionali si trovano ad affrontare una concorrenza crescente, poiché i viaggiatori distribuiscono i propri spostamenti su una gamma più ampia di destinazioni.

Anche diverse regioni a lungo raggio al di fuori dei principali mercati tradizionali hanno continuato a guadagnare quote di mercato. I risultati evidenziano una più ampia diversificazione dei flussi di viaggio outbound dagli Stati Uniti, piuttosto che una crescita concentrata esclusivamente nelle destinazioni consolidate.