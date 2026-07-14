Air Arabia inaugura il primo volo Roma-Sharjah

Air Arabia ha inaugurato un nuovo collegamento diretto tra l’Aeroporto Internazionale di Sharjah e l’Aeroporto di Roma Fiumicino, seconda destinazione italiana dopo Milano Bergamo. La nuova rotta sarà operata con cinque voli diretti a settimana con i più recenti Airbus A320neo e contribuirà inoltre a rafforzare i legami turistici, commerciali e culturali tra i due Paesi.

Il volo inaugurale è stato celebrato con cerimonie ufficiali sia all’Aeroporto Internazionale di Sharjah sia all’Aeroporto di Roma Fiumicino. All'arrivo del volo a Roma Fiumicino si è tenuta una cerimonia di benvenuto, alla presenza dei funzionari aeroportuali e dei rappresentanti di Air Arabia.

Adel Al Ali, Group Chief Executive Officer di Air Arabia, ha dichiarato: “Siamo lieti di ampliare ulteriormente la nostra rete europea con il lancio del nostro nuovo collegamento diretto tra Sharjah e Roma. L’Italia continua a rappresentare un mercato strategico per Air Arabia e l’introduzione di Roma nel nostro network rafforza ulteriormente la nostra presenza nel Paese, offrendo ai clienti una scelta più ampia e soluzioni di viaggio ancora più convenienti. Continuiamo a investire nell’ampliamento del nostro network, offrendo servizi affidabili e orientati al valore che favoriscono i collegamenti tra persone, aziende e culture all’interno di una rete internazionale in costante crescita”.

L’introduzione di Roma rafforza e amplia ulteriormente il network europeo di Air Arabia in partenza da Sharjah, che comprende ora Milano Bergamo, Monaco di Baviera, Vienna, Atene, Praga, Cracovia, Varsavia Chopin, Varsavia Modlin, Londra Gatwick e Roma.