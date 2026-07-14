Human Company, il direttore generale Domenico Montano nominato a.d.

Human Company rinnova la propria governance con la nomina di Domenico Montano ad amministratore delegato. Il gruppo specializzato nel turismo open air affida così la guida operativa a una figura che negli ultimi cinque anni ha già ricoperto un ruolo centrale nel percorso di sviluppo dell’azienda.

Già direttore generale, Montano ha contribuito in prima persona alla crescita del Gruppo, accompagnandone l’evoluzione strategica e il consolidamento sul mercato. La nomina ad amministratore delegato rappresenta quindi il naturale approdo di un percorso manageriale già avviato e sancisce la volontà del Consiglio di amministrazione di garantire continuità nella gestione, in vista delle sfide e degli obiettivi di crescita delineati dal piano industriale.

“Accolgo questa nomina con orgoglio: è la naturale prosecuzione di un percorso che ho contribuito a costruire in questi cinque anni da direttore generale del Gruppo”, ha commentato Domenico Montano, amministratore delegato di Human Company. “Human Company - ha continuato - entra nella fase più ambiziosa della sua storia, sostenuta da un piano di investimenti che supera i 350 milioni di euro e da progetti come lo hu Eraclea Mare e lo hu Cavriglia Sport Village, che daranno forma ai prossimi anni di crescita del Gruppo. Li affronteremo con la stessa convinzione di sempre: crescere generando valore condiviso per i territori in cui operiamo, interpretando un modello di turismo capace di unire crescita economica, sostenibilità e attenzione alle comunità locali”.