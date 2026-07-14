Firenze lancia un programma di protezione digitale contro le truffe online ai turisti

Firenze è il primo comune italiano ad adottare un programma di protezione digitale contro i siti fraudolenti dedicati al turismo, sviluppato da GetYourGuide, piattaforma specializzata nella prenotazione di tour e attività. L'iniziativa prende il via con un progetto pilota, che punta a contrastare la diffusione di pagine web che si presentano come siti ufficiali di musei, monumenti e attrazioni cittadine, inducendo i visitatori ad acquistare biglietti attraverso canali non autorizzati.

Presentato a Palazzo Vecchio alla presenza di Fondazione Destination Florence e GetYourGuide, il progetto nasce con l’obiettivo di “rafforzare la tutela dei visitatori, garantire l’informazione corretta, proteggere il patrimonio culturale e contribuire a rendere l’esperienza turistica più sicura e trasparente”.

La piattaforma sviluppata da GetYourGuide monitorerà costantemente il web alla ricerca di domini e pagine sospette che imitano i canali istituzionali. Dopo la loro individuazione sarà possibile verificarne la natura e, una volta accertata la frode, autorizzarne la rimozione. Nella maggior parte dei casi, l'oscuramento delle pagine potrà avvenire nel giro di poche ore.

La scelta di avviare il progetto proprio a Firenze è legata al ruolo della città come una delle principali destinazioni culturali d’Europa, caratterizzata da un’elevata concentrazione di attrazioni turistiche. “Investire nella protezione dell’ecosistema digitale significa migliorare la qualità dell’accoglienza e rafforzare la fiducia dei turisti nei canali ufficiali”, afferma l’assessore al Turismo Jacopo Vicini.

Sulla stessa linea la presidente di Fondazione Destination Florence, Laura Masi, che sottolinea come “Rendere più sicuro l’accesso ai contenuti e ai servizi della città si inserisce nel percorso che stiamo costruendo insieme al Comune di Firenze per consolidare un ecosistema digitale di informazione turistica riconoscibile sotto l’unico brand Destination Florence, dal portale ai social media, dall’app al wi-fi turistico, affinché ogni visitatore possa contare su canali affidabili in tutte le fasi del proprio soggiorno, fin dal momento in cui inizia a programmare la propria visita”.