Il mercato aereo del Medio Oriente su Roma continua a crescere e aggiunge dal prossimo 13 luglio una nuova destinazione. Sarà Air Arabia, compagnia aerea nata nel 2003 negli Emirati, la nuova arrivata che collegherà la capitale con Sharjah, città con oltre mezzo milione di abitanti.

“È una grandissima gioia essere qui ed essere accanto ad Air Arabia che tra qualche giorno opererà su Roma – ha dichiarato Federico Scriboni, Aviation Business Development Director di Adr -. Avere un nuovo cliente è sempre un onore, ma lo è ancora di più se aggiunge un collegamento che prima non esisteva”. Nata come compagnia low cost, Air Arabia ha il suo hub di riferimento proprio a Sharjah, capitale di uno dei 7 Emirati che compongono il Paese arabo.

Opera con voli propri o attraverso le 3 compagnie sussidiarie, Air Arabia Maroc con hub a Casablanca, Air Arabia Egypt con sede ad Alessandria d’Egitto e Air Arabia Abu Dhabi in comproprietà con Etihad. “È stato un lungo lavoro, e annunciarlo dopo che la Farnesina ha tolto ufficialmente il warning sui paesi del Golfo, sono sicuro ci darà nuovo slancio”, ha aggiunto Marco D’Onofrio, sales manager per l’Italia di Air Arabia.

Il mercato del medio oriente si conferma quindi sempre più strategico per Roma. Nel 2025 per la prima volta sono stati superati i 2 milioni di passeggeri, trasformandolo nel secondo mercato di lungo raggio più importante per Fiumicino dopo quello del Nord America .