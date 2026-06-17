Bahamas: il piacere dell’informalità. La ricetta di Viva Resorts by Wyndham per uscire dagli schemi

Il cliente che in agenzia chiede Bahamas, solitamente ha in mente alcuni format: la vacanza in crociera, l’hotel con casinò, il resort extra lusso, agognato ma che poi si rivela fuori budget. A volte conosce l’isola madre dell’arcipelago, perché l’ha vista nei film di 007, ma spesso non sa che potrebbe vivere un’esperienza informale e accessibile economicamente, all’insegna della libertà, dello sport e della natura.
Viva Fortuna Beach by Wyndham
Cosa distingue questo resort? L’assenza di strutture confinanti con cui condividere una spiaggia chilometrica, il numero ridotto di camere, il trattamento all inclusive. E ancora: l’atmosfera assolutamente informale, il programma di intrattenimento con i party tematici Viva Vibe, e l’unico diving centre abilitato a raggiungere tutti i 34 punti di immersione dell’isola. Queste sono le caratteristiche del Viva Fortuna Beach by Wyndham, che lo rendono adatto a famiglie, coppie, gruppetti di amici e senior.
Un elemento non irrilevante è la facilità di raggiungerlo. Attualmente ci sono collegamenti diretti dall’Italia a Miami e da qui i voli su Freeport impiegano solo 45 minuti. Volendo, si può tranquillamente abbinare qualche giorno in Florida, e decidere la durata senza vincoli di 7 o 14 notti.
Grand Bahama Island
Vale la pena? Sì. L’isola più settentrionale dell’arcipelago ha in serbo tante gemme da scoprire. A partire dal Lucayan National Park che racchiude in soli 40 acri tutti gli ecosistemi delle Bahamas: foresta di pini caraibici, paludi di mangrovie, foresta di latifoglie, dune costiere, grotte calcaree che collegano l’entroterra all’oceano, spiagge, fra cui la spettacolare Gold Rock Beach.
In luglio un motivo in più
Tutti i giovedì andrà in scena sull’isola il Goombay Summer Festival. Le serate seguono un rituale: apertura nel tardo pomeriggio, musica live e parate Junkanoo, degustazioni gastronomiche, spettacoli folkloristici, concerti fino a mezzanotte sulla spiaggia.
Nasce in Italia la prima Scuola di alta formazione per l’innovazione e l’eccellenza nel turismo del benessere e delle terme, un settore che cresce sensibilmente...
Dopo un percorso come dipendente di una storica agenzia di viaggi riminese, Silvia ha scelto di entrare in Euphemia in un periodo particolarmente complesso...
Dopo il successo dell’edizione di Catanzaro dello scorso anno, il Progetto Speciale Mirabilia torna protagonista con la XIV edizione della Borsa del Turismo...
I viaggiatori italiani decidono tardi, ma scelgono bene. Secondo i dati di Civitatis, tre destinazioni dominano le ricerche di questa estate: Sicilia,...