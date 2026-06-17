Bahamas: il piacere dell’informalità. La ricetta di Viva Resorts by Wyndham per uscire dagli schemi

Il cliente che in agenzia chiede Bahamas, solitamente ha in mente alcuni format: la vacanza in crociera, l’hotel con casinò, il resort extra lusso, agognato ma che poi si rivela fuori budget. A volte conosce l’isola madre dell’arcipelago, perché l’ha vista nei film di 007, ma spesso non sa che potrebbe vivere un’esperienza informale e accessibile economicamente, all’insegna della libertà, dello sport e della natura.

Viva Fortuna Beach by Wyndham Cosa distingue questo resort? L’assenza di strutture confinanti con cui condividere una spiaggia chilometrica, il numero ridotto di camere, il trattamento all inclusive. E ancora: l’atmosfera assolutamente informale, il programma di intrattenimento con i party tematici Viva Vibe, e l’unico diving centre abilitato a raggiungere tutti i 34 punti di immersione dell’isola. Queste sono le caratteristiche del Viva Fortuna Beach by Wyndham, che lo rendono adatto a famiglie, coppie, gruppetti di amici e senior.

Un elemento non irrilevante è la facilità di raggiungerlo. Attualmente ci sono collegamenti diretti dall’Italia a Miami e da qui i voli su Freeport impiegano solo 45 minuti. Volendo, si può tranquillamente abbinare qualche giorno in Florida, e decidere la durata senza vincoli di 7 o 14 notti.

Grand Bahama Island Vale la pena? Sì. L’isola più settentrionale dell’arcipelago ha in serbo tante gemme da scoprire. A partire dal Lucayan National Park che racchiude in soli 40 acri tutti gli ecosistemi delle Bahamas: foresta di pini caraibici, paludi di mangrovie, foresta di latifoglie, dune costiere, grotte calcaree che collegano l’entroterra all’oceano, spiagge, fra cui la spettacolare Gold Rock Beach.