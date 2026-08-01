Wttc presenta sette principi per trasformare il turismo in ricchezza condivisa

Con la continua crescita dei viaggi internazionali, il World Travel & Tourism Council ha scelto di promuovere un approccio proattivo e olistico alla governance delle destinazioni, che aiuti governi, destinazioni e settore privato a collaborare per garantire che il turismo generi un valore duraturo per residenti, imprese e visitatori.

Il Wttc ritiene infatti che, se gestita in modo collaborativo con le realtà locali, la crescita del turismo offra opportunità significative per destinazioni, imprese e residenti.

Per sostenere questo approccio, l’organizzazione ha pubblicato un documento guida, “Destination Stewardship: Creating Value for All”, che illustra sette principi per aiutare le destinazioni a pianificare una crescita sostenibile, preservare l'identità dei luoghi visitati e garantire una distribuzione più ampia dei benefici del turismo.

Le destinazioni di successo, spiega l’organizzazione, sono quelle che pianificano in modo collaborativo e anticipato, misurano il livello di soddisfazione dei residenti, utilizzano dati migliori, distribuiscono i flussi turistici tra diverse stagioni e aree geografiche, reinvestono i ricavi del turismo nelle comunità locali e si preparano alle sfide future prima che si manifestino.

La visione per la governance delle destinazioni

Elemento centrale dell’approccio proposto è un cambiamento nel modo in cui le destinazioni definiscono il successo: non più semplicemente in base agli arrivi turistici, ma in funzione della soddisfazione dei residenti, della resilienza nel lungo periodo e del valore che il turismo crea per le comunità locali.

Al centro vi sono sette principi di governance delle destinazioni:

1. Pianificare insieme, crescere insieme.

2. Fare della soddisfazione dei residenti la misura del successo.

3. Pianificare in anticipo.

4. Comprendere il problema.

5. Più luoghi, più stagioni, più valore.

6. Trasformare il turismo in prosperità condivisa.

7. Essere pronti a rispondere.

Il documento illustra questi principi attraverso esempi pratici provenienti da destinazioni di tutto il mondo. Oltre alle raccomandazioni di lungo periodo, il rapporto propone alle destinazioni una serie di azioni pratiche che possono essere implementate immediatamente. Tra queste figurano il monitoraggio della percezione dei residenti, la mappatura dei punti di maggiore pressione turistica attraverso dati migliori, la promozione di destinazioni meno conosciute, l'incoraggiamento di comportamenti responsabili da parte dei visitatori, una comunicazione più efficace dei benefici del turismo alle comunità locali e l'istituzione preventiva di team di risposta coordinati.