Soges Group cresce, semestre con ricavi a più 22,9%

Aumentano i ricavi di Soges Group, la pmi che opera nell’albergatoria attraverso il proprio marchio Place of Charme e in white label con brand internazionali. Al 30 giugno 2026 il dato si attesta sui 14,5 milioni di euro, in crescita del 22,9% rispetto agli 11,8 milioni registrati nel primo semestre 2025.

“I risultati del primo semestre - commenta Andrea Galardi, ceo di Soges Group -, pur risentendo ancora della stagionalità che caratterizza la prima parte del periodo dell’anno, confermano la validità della strategia di crescita intrapresa e la capacità di Soges Group di coniugare l’ampliamento del portafoglio con il progressivo miglioramento delle performance operative delle strutture in gestione”.

Il risultato del semestre beneficia, tra l’altro, dell’espansione del portafoglio delle strutture gestite, con l’ingresso di Hotel Malaspina e Meliá Venezia Lido, non presenti nel portafoglio nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente, e del contributo positivo delle strutture del Chianti. Prosegue, inoltre, il miglioramento delle performance di Collezione Alfieri, che evidenzia i primi effetti strutturali della gestione da parte della società.

“Il contributo delle nuove acquisizioni - continua Galardi - si affianca all’evoluzione positiva degli asset già presenti nel portafoglio, a conferma dell’efficacia del nostro modello di gestione e valorizzazione. L’andamento registrato nel periodo riflette, inoltre, la capacità delle nostre strutture di intercettare una domanda solida e di qualità, rafforzando la fiducia nelle prospettive di crescita della società per il prosieguo dell’esercizio”.

Aumentano tasso di occupazione e adr

Nel corso del primo semestre del 2026 il portafoglio delle 12 strutture gestite da Soges Group ha registrato un tasso medio di occupazione dell’83% e un adr (average daily rate) di circa 170 euro. I dati sono trainati in particolare dal contributo delle cinque strutture fiorentine, che riportano un toc medio del 91% e si confermano posizionate su una fascia di prezzo premium, con un adr pari a 208 euro.