Nasce il cammino di Francesco, risposta italiana a Santiago de Compostela

Avrà un nome il “Cammino di Francesco” e un proprio logo, un tao giallo, che indicherà e renderà riconoscibile il percorso. È l’alternativa religiosa alla via Francigena, ma che guarda ai due grandi concorrenti, ovvero il cammino di Santiago e quello di Medjugorie. “È una competizione sana e istituzionale per un Paese come il nostro, che sui cammini può costituire un asset importante”, ha dichiarato alla presentazione il Ministro del turismo Gianmarco Mazzi.

Per promuoverlo è stato preparato uno spot, in italiano e in inglese, e verrà inserito sul portale italia.it . In tutto sono 1.546 chilometri, divisi in 5 tronconi che convergono su Assisi partendo da Rimini, Firenze, Roma, Rieti e Ascoli Piceno. Sono stati necessari 3 anni di lavoro che hanno coinvolto 6 regioni (Umbria, Marche, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Abruzzo), la Cei e decine di associazioni. Alla conclusione del percorso, nella Basilica di Assisi, ai partecipanti verrà consegnato il testimonium, ma per ottenerlo bisognerà aver fatto almeno 100 km a piedi o 200 km in bicicletta.