Nicolaus e ITI Marina,accordo da 100 milioni

È una delle operazioni industriali più importanti dell’anno nel turismo organizzato quella messa a segno oggi in Sardegna dal Gruppo Nicolaus, che ha siglato un contratto pluriennale del valore commerciale superiore ai 100 milioni di euro con ITI Marina Hotels & Resorts, il gruppo alberghiero della famiglia Loi.

In base all’accordo quadro il Gruppo Nicolaus si è assicurato l’affiliazione di un portafoglio di cinque strutture d’alta gamma di proprietà di ITI Marina, che verranno suddivise sotto le insegne Valtur e Nicolaus Club.

Un deal reso possibile dalla doppia anima del Gruppo Nicolaus, il cui modello di business integra le funzioni di hospitality company con quelle di piattaforma distributiva omnicanale worldwide. L’operatore non si limita, quindi, ad affiliare le strutture gestendone marchi, standard e servizi, ma agisce contemporaneamente come piattaforma distributiva, garantendo la totale chiusura del ciclo economico.

“L’accordo con ITI Marina - dichiara Giuseppe Pagliara, amministratore delegato del Gruppo Nicolaus - è un passaggio fondamentale nella nostra strategia di crescita. In un mercato turistico sempre più complesso e veloce siamo convinti che la capacità di integrare proprietà alberghiera, brand e distribuzione all’interno di una visione comune rappresenti uno dei principali fattori di competitività del settore. La scelta di un grande gruppo patrimoniale come ITI Marina di stringere un’intesa con Nicolaus conferma l’efficacia di una formula aziendale che, negli anni, ha saputo coniugare la redditività degli asset, la forza commerciale e l’espansione dei brand in una prospettiva di lungo periodo”.

Obiettivo di entrambi i partner rafforzare il posizionamento della Sardegna come destinazione di eccellenza nel panorama turistico internazionale.

“Le partnership più solide - aggiunge Piero Loi, founder e general manager ITI Marina Hotels & Resorts - nascono da un legame costruito nel tempo. Con la famiglia Pagliara condividiamo oltre dieci anni di collaborazione e un rapporto che si è progressivamente rafforzato, anche attraverso l’esperienza imprenditoriale del Bagamoyo Resort. Un cammino che ci ha permesso di costruire una relazione fondata su valori comuni quali serietà, trasparenza, affidabilità e rispetto degli impegni. L’accordo che presentiamo oggi rappresenta il naturale sviluppo di questa intesa”.