L’exploit della Liguria, oltre 2 milioni di arrivi nel semestre

Boom di arrivi in Liguria nei primi sei mesi del 2026: da gennaio a giugno gli arrivi sono stati oltre 2 milioni, 162.566 più dello scorso anno e una crescita dell’8,09%, mentre le presenze sono salite a quasi 6 milioni (+8,85%). I dati confermano la Liguria come prima regione costiera italiana per crescita degli arrivi di turisti italiani.

Dalle cifre emerge che l’incremento maggiore si è registrato a febbraio, cresciuto rispetto al 2025 del 16,54%, aumento determinato in particolare dalla componente italiana (+17,12%). Ottimo anche l’andamento di maggio, che ha registrato un +10,23% di arrivi e un +11,39% di presenze. A fare la parte del leone tra i turisti stranieri ci sono Francia, Germania e Usa.

Roberto Saoncella