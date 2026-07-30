Boeing ha chiuso un altro trimestre in rosso registrando perdite per 428 milioni di dollari nel periodo aprile-giugno. Nonostante i ricavi siano aumentati dell’8%, a 24,56 miliardi di dollari, a pesare sui conti sono state le risorse destinate all’accelerazione della produzione di aerei commerciali, nel tentativo di recuperare parzialmente i ritardi accumulati nelle consegne.

Ma a determinare il rosso in bilancio si è aggiunta anche la commessa più importante, lo sviluppo del nuovo Air Force One. Il progetto, negoziato durante il primo mandato di Donald Trump nel 2018 a un prezzo fisso di 3,9 miliardi di dollari, è in ritardo di quattro anni e solo in questi tre mesi ha aggiunto nuovi costi per 280 milioni di dollari.