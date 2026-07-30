Emirates: i punti Skywards per comprare i biglietti dei treni in Europa

Arriva una nuova opportunità europea per i frequent flyer di Emirates. Gli iscritti al programma Skywards potranno infatti ora accedere al servizio che consente di raggiungere oltre 12mila destinazioni via treno dai principali aeroporti serviti dalla compagnia utilizzando le miglia accumulate.
La new entry arriva grazie all’accordo con 40 operatori ferroviari in 12 Paesi tra cui l’Italia con Trenitalia e Italo. “Offrendo accesso a oltre 12.000 destinazioni ferroviarie in tutta Europa, diamo ai membri la libertà di creare itinerari di viaggio fluidi utilizzando le Miglia, che si tratti di spostarsi tra le principali città, proseguire il proprio viaggio dopo un volo Emirates o flydubai, oppure scoprire una nuova destinazione”, evidenzia Nejib Ben Khedher, divisional senior vice president Emirates Skywards.
I membri possono scegliere se pagare interamente con le Miglia oppure utilizzare una combinazione di contanti + Miglia. Le Miglia possono inoltre essere utilizzate per acquistare biglietti ferroviari per familiari e amici. Una volta completato l’acquisto, i biglietti elettronici vengono inviati via e-mail.
Remo Vangelista