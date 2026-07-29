Il caldo spinge le vacanze last minute verso la montagna. È questo il dato più interessante che emerge dal rapporto 2026 dell'Osservatorio italiano della montagna estiva “previsioni e tendenze” redatto da Jfc. Secondo il report, infatti, nella prima settimana di giugno il 14,6% degli italiani avevano dichiarato di voler trascorrere le vacanze in montagna, numero aumentato e arrivato ad inizio luglio al 19,1%, con una crescita del 4,5%. Più di 1 italiano su 10 giustifica questa scelta come “fuga dalle ondate di calore”. “Si tratta di una variazione che potrebbe, day by day, ulteriormente aumentare”, hanno dichiarato dell’osservatorio.

Caldo a parte, ad andare bene è tutta la montagna italiana, dalle Alpi agli Appennini. Nel 2026 si stimano in circa 7,8 milioni gli arrivi, con un +14,4% rispetto al 2025, che porteranno a superare le 79 milioni di presenze con un aumento del 5,8%, generando un fatturato complessivo pari a 6,6 miliardi di euro, in crescita dell’8,2%.

I mercati internazionali di riferimento

Gli italiani spenderanno mediamente 1.113,30 euro a persona e 344,20 euro per uno short break, ma si riduce la durata del soggiorno che scende a 9 giorni dai quasi 11 del post covid. Crescono anche le presenze internazionali con la Germania, primo mercato, che da sola rappresenta il 17,7% del totale, seguita dagli Usa che sono il 12,4% ma sono il segmento con maggiore previsione di crescita. Terzo posto per Paesi Bassi e Polonia e tra i primi 10 mercati incoming, anche le lontane Corea del Sud e Giappone.

Le località più frequentate

La Lombardia è la regione più frequentata, seguita dal Lazio, Emilia Romagna e Veneto, che insieme catturano il 60% degli arrivi. Cortina d’Ampezzo, Courmayeur e Madonna di Campiglio sono le mete più desiderate, mentre Sauris in Friuli Venezia Giulia è la destinazione più rilassante e tranquilla. Moso in Passiria in provincia di Bolzano, è considerata la metà più green, mentre le tradizionali Ortisei, Andalo e Asiago sono le località più adatte alle famiglie. Roccaraso infine vince la palma di luogo col miglior rapporto qualità-prezzo.