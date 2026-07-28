Risalire a una liquidità da 4 miliardi di euro, ovvero la cifra pre-Covid, per mettersi al riparo da possibili ‘turbolenze’ del mercato del trasporto aereo già a partire dalla prossima stagione invernale. Sarebbe questa la strategia a cui starebbe lavorando il ceo di Ryanair Michael O’Leary per il prossimo futuro, dopo la pubblicazione dei dati trimestrali che hanno visto la low cost ridurre i propri profitti del 34%.

In un articolo pubblicato dall’Irish Times emergerebbe che il top manager starebbe lavorando per mantenere più che solida la forza economica della compagnia, che già oggi può contare su una liquidità di 2,7 miliardi di euro. Il tutto sulla base dei segnali che arrivano dal mercato e che vedono il vettore di fronte a un tasso di prenotazioni per settembre pari al 40%, un dato decisamente preoccupante per Ryanair, che fa dell’advance booking una delle proprie forze.

O’Leary ha anche analizzato l’andamento della concorrenza, definendo le politiche in atto dagli altri vettori come “eroiche perdite di denaro”, con il rischio di aumento dei prezzi e/o tagli dell’offerta. Rischio che la low cost irlandese non ha nessuna intenzione di correre, aumentando la potenza finanziaria per resistere ai rivali più deboli quando la turbolenza arriverà.